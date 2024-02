"Fitto e le Zes Il governo sta sbagliando sul Sud e pagherà un prezzo elettorale". Parla Giorgio La Malfa: Tutto cambia per non cambiare nulla, secondo l'economista e politico, che non a caso evoca uno scenario gattopardesco nel definire un "grande errore" quello commesso dal ministro per gli Affari ...ilfoglio

La Zona economica speciale unica al Sud Buona idea, ma l'incertezza irrita le imprese: La strategia del governo per rivitalizzare il Mezzogiorno attraverso la Zes unica rischia di arenarsi: scadenze e ostacoli operativi mettono ombre sul progetto. Se i fondi stanziati non verranno ...ilfoglio

Pnrr, arriva il nuovo decreto: clausola taglia-fondi e commissariamento per i ritardi: In 48 articoli la bozza del provvedimento che riscrive le coperture e ridefinisce le regole di gestione degli investimenti del Piano di ripresa e resilienza. Nel testo anche le norme per la sicurezza ...ilsole24ore