Fisco | il “pacchetto Leo” va incontro ai contribuenti Ma ora serve un altro piccolo sforzo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Facile parlare di nuovi condoni, sanatorie e perfino di rottamazione “quinquies” per le cartelle: è la new più fake che circola in questi giorni sul web e tra le forze politiche. Con il cosiddetto “Milleproroghe”, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ma il cui testo è noto ai più – ci sono, sì, novità nel mondo della riscossione delle tasse, ma non c’è nessun regalo ai, solo nuovi strumenti per rientrare nelle regole: utili, ma non “perdonisti”, etici ma a cui dare un ordine ancora più efficace nella riscossione. E’ vero, la terza rata della rottamazione prevista per fine febbraio slitterà al 15 marzo e ci sarà la possibilità di pagare ovvero di “rientrare” nella definizione agevolata (legge 197 del 2022), ma si tratta di una proroga, non di una riapertura. Riguarda unicamente chi ha già presentato ...