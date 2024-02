Firenze | pedone investito a Monticelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Unè statointorno alle 20,20 a, nel rione di. L’impatto è avvenuto tra una suv e una giovane donna, in via Domenico Veneziano circa all’altezza della rosticceria-pizzeria. La donna è stata soccorsa dall’automobilista e dai passanti, che hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza assicurandosi che rimanesse sdraiata: è viva e cosciente ma le sue condizioni non sono ancora note. Il personale del 118 ha immobilizzato l’incidentata con un asse spinale e l’ha trasportata in pronto soccorso. Poche settimane fa un’altra donna, stavolta 80enne, è stata investita a poche decine di metri in via Pietro di Cosimo sulle strisce all’incrocio con via di Soffiano, compromettendosi una caviglia. Una doppia coincidenza che arriva in concomitanza con ...