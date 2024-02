Fiorentina | Kayode | “Sogno gli Europei Devo meritarmi l’azzurro”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Per me sarebbe unvestire la maglia della Nazionale, magari già per le partite in programma a marzo”. Dopo il gol contro la Lazio, il terzino della, Michaelnon vuole fermarsi e sogna anche. Contro i biancocelesti il classe 2004 ha siglato la rete del momentaneo 1-1, prima del vantaggio definitivo di Bonaventura. Un buon momento di forma, che potrebbe non essere passato inosservato a Coverciano. “Adesso penso soltanto allae ai prossimi impegni – ha proseguitoai microfoni di Radio Sportiva – perché è fondamentale fare bene con il proprio club per meritarsi poi la chiamata per le amichevoli negli Stati Uniti fra un mese e magari far parte del gruppo che a giugno farà gli. Bello essere in competizione per ...