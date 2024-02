Fiorentina | il futuro di Bonaventura è in dubbio | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il jolly di Vincenzo Italiano non ha ancora prolungato il proprio contratto in Viola. Si attendono aggiornamenti Giacomoè senzauno degli imprescindibili delladi Vincenzo Italiano. Il tecnico l’ha messo in campo in qualsiasi ruolo: dalla mezzala all’esterno d’attacco, passando per il trequartista. Secondo La Gazzetta dello Sport, sebbene ci sia il rinnovo nelle intenzioni di Italiano, larimane molto dubbia. Il centrocampista ex Atalanta andrà in scadenza il prossimo giugno e fin qui di accordi nemmeno l’ombra. Bisogna ricordare che esiste un’opzione per il rinnovo fino al 2025 in caso del 70% delle presenze, con 30 gare su 37 giocate.