Fiorello a Viva Rai2! lancia un appello serio | incredibile Dargen D’Amico

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)travolgente come sempre nella puntata didel 28 febbraio. L’ironia corre sottile sulla politica con il commento sulle rivelazioni di Giorgia Meloni. Mentreè grandioso ee tutti lo vorrebbero nello show in modo stabile. Dopo la battuta pungente e al veleno del 27 febbraio, ecco il nuovo episodio di, Biggio e Casciari, affiancati dal resto del cast, hanno aperto questo penultimo giorno di febbraio con la solita carica di buonumore, accompagnata da musica e ironia per commentare in maniera unica gli avvenimenti del giorno.stuzzica Giorgia Meloni Si parte da alcune recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, che “ha detto alla stampa estera ‘avrei ...