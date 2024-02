Fiom | sciopero a Leonardo per lavoratori degli appalti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Esprimiamo grande soddisfazione per la riuscita delloavvenuto questa mattina ina Genova. Unodichiarato dallache ha visto idipendentiscendere in corteo e rispondere numerosi e compatti per tutelare i colleghiche, a parità di mansione, si vedono applicare contratti nazionali nettamente peggiorativi rispetto a quello metalmeccanico". Lo evidenzia in una nota la RsuGenova. "Abbiamo rivendicato un principio molto chiaro, che tra l'altro è presente anche nel nostro contratto integrativo da poco rinnovato: stessa mansione, stesso contratto e un percorso di assunzione ine nelle sue controllate per chi svolge ...