Fiom Cgil Milano | incidente alla Lamina | rotolo di acciaio di due tonnellate sul piede di un operaio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)– Unsul lavorodi, dove nel gennaio 2018 persero la vita quattro operai (Arrigo e Giancarlo Barbieri, Giuseppe Setzu e Marco Santamaria). A denunciarlo è ladi. Lo scorso 26 febbraio - secondo quanto riferisce il sindacato - und'di oltre duedi peso ha investito unche lo stava movimentando. Il lavoratore, che è un delegato, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un "lunghissimo intervento chirurgico al”. Per domani è annunciata un'assemblea dei lavoratori. “Nell'attendere che gli organi competenti facciano ...

