Final Fantasy 7 Rebirth | il Trofeo di Platino richiederà circa 200 ore

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ottenere ildidiai giocatori di passare un bel po’ di tempo in compagnia di Cloud e compagni, con la guida pubblicata da PowerPyx che ha stimato un tempo minimo di 150-200 per ottenere ilpiù ambito e prestigioso. Inoltre come se non mancasse tutto ciò, la guida di cui sopra ha aggiunto che ottenere ildinon sarà semplicemente un qualcosa chetante ore, ma sarà necessario anche armarsi di molta pazienza visto che sarà contraddistinto da una gran dose di difficoltà. Qui di seguito sono presenti i tempi richiesti per completareed ottenere il ...