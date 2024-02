Figline | da matricola a rivelazione Il ds Agatensi predica calma | | Noi bravi | ma ora non molliamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Con l’ultima vittoria sul Sansepolcro, la seconda di fila dopo quella di Montevarchi, il1965 ha messo in cassa altri tre punti pesanti in chiave salvezza. Un successo importante che da enorme carica all’ambiente gialloblù per averlo ottenuto senza Torrini e Diarrà infortunati, due giocatori importanti. Inoltre, c’è da aggiungere che è stata interrotta la corsa positiva del Sansepolcro del tecnico Bonura che proveniva da nove risultati utili, di cui nelle ultime sei gare aveva subito soltanto un gol. Questa spallata a una diretta concorrente pone ilall’ottavo posto in classifica con 36 punti a quattro lunghezze dai 40 necessari per la salvezza. Unche da squadraè passato al ruolo didel campionato. Il direttore sportivo del, ...