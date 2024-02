Fiesole | torna il Memorial Sonia Merlini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(Firenze), 28 febbraio 2024 - Domenica 10 marzola corsaSocial Trail dedicata per il secondo anno alla memoria di, scomparsa a causa di un tumore a soli 45 anni. La grande novità di questa edizione è che la corsa sarà competitiva, di 10 km circa, per cui occorre il certificato medico agonistico obbligatorio. L’iniziativa è arricchita anche da una passeggiata ludico-motoria guidata per il centro di, di circa 2,5 km a cura Aics, Comitato Provinciale di Firenze. Il ricavato di questo evento benefico sarà devoluto all’Atisb, Associazione toscana idrocefalo e spina bifida. La quota di partecipazione è di 12 euro, iscrizioni online sul sito www.socialrun.it. Ritrovo alle ore 8 alla Misericordia di, con partenza alle ore ...