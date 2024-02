FIA WEC 2024 | ecco il programma e gli orari della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sta per iniziare ladeldi FIA WEC,ilcon glidi tutte le attività previste per questae dove seguire l’evento Ladel FIA WEC sta per iniziare e nella gara saranno presenti dei contendenti molto competitivi. Ora che sappiamo dove vedere il Campionato WEC, siamo pronti alcon tutti glidi tutte le novità che vedremo nel corso di questa. In questo campionato ci saranno ben 37 vetture iscritte al campionato promosso dall’Automobile Club de l’Ouest e molti sono dei nomi molto famosi che faranno drizzare le orecchie ai fan. Nella classe delle hypercar è ...