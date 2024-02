Feyenoord-Groningen Coppa d’Olanda | 29-02-2024 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)si giocano un posto nella finale del 21 aprile contro il NEC che martedì sera ha superato il Cambuur ai supplementari. Tre giorni dopo essere stato eliminato dall’Europa League ai calci di rigore dalla Roma, la sua vera bestia nera, la squadra di Arne Slot ha battuto 2-0 l’Almere City in Eredivisie. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Feyenoord bekert zonder zieke Quilindschy Hartman tegen FC Groningen: Quilindschy Hartman ontbreekt bij Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker tegen FC Groningen. De linksback is ziek en wordt vervangen door Marcos López.telegraaf.nl

Live KNVB-beker - Feyenoord en FC Groningen strijden om finaleplek: De Kuip is vanavond het decor van de tweede halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en FC Groningen. Gaan de Rotterdammers hun eerste finaleplek sinds 2020 bewerkstelligen of weten de ...nu.nl

Feyenoord met Ueda, Minteh en Lopez in halve finale tegen Groningen: Zo start hij onder meer met Ayase Ueda, Yankuba Minteh en Marcos Lopez. Om 20:00 uur wordt er in De Kuip afgetrapt als Feyenoord en FC Groningen strijden om een plek in de finale van de TOTO KNVB ...espn.nl