Feyenoord-Groningen Coppa d’Olanda | 29-02-2024 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)si giocano un posto nella finale del 21 aprile contro il NEC che martedì sera ha superato il Cambuur ai supplementari. Tre giorni dopo essere stato eliminato dall’Europa League ai calci di rigore dalla Roma, la sua vera bestia nera, la squadra di Arne Slot ha battuto 2-0 l’Almere City in Eredivisie. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Japanse tandem leidt NEC naar eerste bekerfinale sinds 2000: NEC is de eerste finalist van het huidige seizoen van de KNVB Beker. De Nijmegenaren moesten er dinsdagavond heel diep voor gaan in Leeuwarden, maar doelpunten van Koki Ogawa en Kodai Sano maakten het ...vi.nl

Cambuur-spits Robert Uldrikis snapt niets van 'UFC-actie' Jasper Cillessen: 'Ik was in shock': Roberts Uldrikis scoorde in de halve finale van de KNVB Beker voor Cambuur, maar toch werd het een vervelende avond. Hij verloor met zijn ploeg ...sportnieuws.nl

Meijer op de schouders gehesen door Aalbers tijdens feestvreugde NEC: ‘Hij verdiende dat’: De NEC‘ers waren in extase na het bereiken van de finale van de KNVB-beker. Na de benauwde zege op SC Cambuur (1-2) in de halve finales werd er uitbundig gefeest op het veld en in de kleedkamer. Met é ...gelderlander.nl