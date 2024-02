Ferrari tra Sainz e Hamilton | con Gp Bahrain parte staffetta

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – Carlossta per iniziare l'ultimo Mondiale di Formula 1 alla guida della. Lewissta per iniziare l'ultima stagione con la Mercedes prima di passare al Cavallino nel 2025. In, con il primo Gp della stagione in programma il 3 marzo,una sorta di lungatra il pilota