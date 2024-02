Ferrari tra Sainz e Hamilton | con Gp Bahrain parte staffetta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – Carlossta per iniziare l’ultimo Mondiale di Formula 1 alla guida della. Lewissta per iniziare l’ultima stagione con la Mercedes prima di passare al Cavallino nel 2025. In, con il primo Gp della stagione in programma il 3 marzo,una sorta di lungatra il pilota spagnolo e il campione inglese. “Non so ancora dove andrò in futuro, voglio dare il massimo in questa stagione in questo team fantastico. Per il resto, ho bisogno di tempo per capire il miglior progetto per me a medio lungo termine e provare a diventare campione”, dice, nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia delle prove libere. “Sembra che l’ultima gara del 2023 sia stata ieri…Il tempo del riposo invernale è sempre più beve, ...