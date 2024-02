Ferrari Giovanni | formaggi Dop e 16 milioni di euro per nuove confezioni ed energia sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lodi, 28 febbraio 2024 – Si punta verso l'economia green allaindustria casearia, storica azienda italiana specializzata nella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di, presente sul mercato nazionale con i brande GranMix e con il marchionei mercati export. Packaging 100% riciclabile La Spa che ha sede ad Ossago Lodigiano, ma stabilimenti anche nel Parmense, ha varato un piano da 16divolto a migliorare la sostenibilità ambientale del prodotto, investendo in ricerca ed impianti di confezionamento per l’utilizzo di packaging 100% riciclabile e, ove possibile, riciclato. Anche i processi produttivi saranno migliorati per ottimizzare le performance ambientali attraverso ...