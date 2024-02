Femminicidio di Barga | folla in strada per ricordare Maria Ferreira

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Fornaci di(Lucca), 28 febbraio 2024 – Unacommossa è scesa ina Fornaci diper, la donna uccisa dal marito due giorni fa. I due si stavano separando. L’uomo, Vittorio Pescaglini, l’ha attesa davanti all’hotel dove alloggiava e poi l’ha uccisa a coltellate. Migliaia di persone sono scese instasera: tra loro donne, uomini, ma anche giovani, associazioni e sindaci di tutta la Valle. Si sono soffermati davanti al luogo in cui la donna è stata uccisa per ricordarla.

