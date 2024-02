Femminicidi | Rosalba De Maria FI | “Un dramma da evitare | in prima linea per la lotta contro la violenza di genere”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Centocinquanta femminicidi in Italia dall'inizio dell'anno. Un dato che, in prospettiva, conferma purtroppo il trend in crescita da cinque anni a questa parte. Di tali delitti, nel 2023, ben otto sono stati commessi in Campania, tra le Regioni che pagano il più alto tributo di sangue e la provincia di Benevento non ne è esente. Tutti crimini scaturiti nel contesto familiare, come accade nell'ottanta per cento dei femminicidi. Non solo, però: innumerevoli i casi di violenze, spesso preludio di conseguenze più gravi per le vittime. Non ci si ferma, quindi, ad uno schiaffo, un ricatto psicologico, uno strattone: le violenze perpetrate sulle vittime sono continue, ripetono uno schema sempre uguale in tutti i casi, fatto di relazioni spesso tossiche, partner controllanti, limitazioni ...