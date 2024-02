Fedez perde Muschio Selvaggio? La replica del rapper | “La causa non è ancora iniziata”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gli utenti social ricorderanno bene cosa accadde aqualche mese fa quando, da un momento all’altro, Luis Sal, compagno di avventura di, nonché socio del progetto, sparì dallo show, aprendo di fatto quesiti su quesiti. È venuto fuori che laè stata il litigio tra loro e che si è andati poi per vie legali. A distanza di tempo, diverse testate giornalistiche hanno fatto sapere che il tribunale di Milano si sarebbe pronunciato sulla vicenda a favore dello youtuber. Tuttavia, ilmilanese ha messo le cose in chiaro.: le parole diSecondo quanto riportato da alcune testate giornalistica, il tribunale di Milano avrebbe decretato cheè di Luis Sal. ...

