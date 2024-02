Fedez e Chiara Ferragni | ma è davvero finita? La crisi | le poche parole | gli anelli | cosa sappiamo per ora

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano – È passata una settimana dalla deflagrazione del caso Ferragnez. L’indiscrezione pubblicata dal Dagospia (andato via di casa) ha dato corpo e sostanza alle voci che da tempo si accavallavano su unadella coppia più social e seguita d’Italia. Sul fatto che il legame tra l’influencer e il rapper stia attraversando una fase difficile ormai ci sono pochi dubbi. Nei giorni scorsi è stata la stessa imprenditrice digitale a parlare di “un momento doloroso”. Del resto, gli ultimi anni non sono stati privi di ostacoli, per la tenuta della coppia. E le tensioni sarebbero quindi scoppiate, portando all’allontanamento, ormai sulla bocca di tutti., l’ultima apparizione social insieme: foto e storie Instagram Ma ètutto finito? Impossibile ...

Fedez e Chiara Ferragni stanno cercando di non annegare nei loro problemi; il primo dei due ieri ha affrontato al Circolo dei Lettori di Torino un ... (donnapop)

“La Ferragni è finita […] Questa è la mia profezia […] E lei non potrà mai essere quella di prima e credo che questo lei ormai l’abbia capito. Penso che stia ... (ilfattoquotidiano)

Antonella Clerici sulla crisi dei Ferragnez: “Sono dalla parte di Chiara”: Antonella Clerici dice la sua sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez e si schiera dalla parte dell’influencer. Le parole della conduttrice. La crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez ha sconvolto ...donnaglamour

Crisi Ferragnez, Fedez ha rimesso la fede al dito, Chiara no: Fedez ha rimesso la fede all’anulare. L’ultima puntata della crisi Ferragnez vede il rapper con l’anello al dito mentre Chiara Ferragni posta selfie in cui mostra di avere le mani nude, anche se in ...tgcom24.mediaset

Fedez, Muschio Selvaggio verso la chiusura Il socio Mr. Marra: «Non so come finirà». Poi, la frecciata a Luis Sal: Muschio Selvaggio verso la chiusura È incerto il futuro del podcast di Fedez, finito al centro di uno scontro legale tra il rapper e l'ex socio Luis Sal, proprietario del 50% delle quote. Ieri, 27 ...corriereadriatico