Federica Pellegrini | il nuovo taglio di capelli con frangia e ciuffi asimmetrici

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha cambiato look tagliando i, ormai lunghi oltre le spalle. La Divina ha celebrato su Instragram la "conquista" di essersi concessa un momento per sé dal parrucchiere.

Federica Pellegrini, cambio look e non solo: “Piccole conquiste…”: Non solo le foto e le storie per documentare il suo essere diventata mamma e le nuove abitudini. Federica Pellegrini è sempre più social e nelle ultime ore ha condiviso una foto che la riguarda. Per ...donnaglamour

Federica Pellegrini, nuovo taglio di capelli da mamma: «Conquiste quotidiane»: I tempi cambiano, il tempo corre velocemente e Federica Pellegrini oggi è una mamma felice. Attesa «con i botti di Capodanno», Federica Pellegrini ha dato alla ...ilmattino

Federica Panicucci a Dubai per un weekend d'amore con Marco Bacini: Il sorriso è sempre radioso e affascinante, il fisico sempre statuario e perfetto. Federica Panicucci a Dubai si rilassa sotto al sole e fa sognare i follower. Posa in bikini e condivide i suoi scatti ...tgcom24.mediaset