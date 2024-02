Farmaci salvavita | attiviamo la farmacia militare

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) E' ormai noto che nella carenza deida banco una forte valenza spetta alle case di produzione e alla distribuzione. Un esempio importante riguarda un farmaco: il Creon. E' un prodotto Mylan e non haequivalenti. Perché è un farmaco, perché sostituisce gli enzimi nelle persone che hanno mancanze digestive da interventi post pancreas e altro. Il caso riguarda anche un mio familiare: reduce da un intervento da insulinoma con 'pulizia' più che possibile del pancreas, asportazione della milza e della cistifellea. Giorni fa mi sono recato in quattroe della periferia di Bologna e ho fatto alcune telefonate: a voce viene detto che nessun prodotto è presente e non vengono fatte 'liste di attesa'. Faccio una proposta. Con il Covid è stata attivata utilmente la ...

