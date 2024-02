FANTACALCIO | IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 26 | Paulo Dybala

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il miglior calciatore26esimadi Serie A è senza dubbio l’argentinoRoma, autore di una tripletta Furtivamente, CN24 individua il giocatore più determinante delper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:. Le ombre si allungano sempre di più e quasi ricoprono l’intera città.Il buio pian piano si impadronisce di tutto e con esso giunge inesorabile la paura.Inizia come una brutta sensazione, poi peggiora, si fa potente, e travolge senza pietà.Sono tanti, troppi, i fantacalcisti rimasti per strada senza sapere come affrontare il buio.Senza sapere come superare la paura.Senza sapere come contrastare il malus.Gol subiti. Ammonizioni ed espulsioni. Autoreti. Rigori sbagliati. In preda al terrore, i fantacalcisti ...