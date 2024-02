Falso flirt Brozovic-Wanda Nara | condannato Fabrizio Corona

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) E’ arrivata una sentenza di condanna perin riferimento al processo per diffamazione nei confronti del calciatore Marcelo. Il Tribunale di Milano ha comminato una sanzione di 1500 euro, riconoscendo nei confronti delle due parti civili un provvisionale di risarcimento di 5mila e 7mila e 500 euro. “Siamo soddisfatti della sentenza. Una sentenza che comunque rende giustizia al mio cliente, Marcelo, che si è visto diffamare, accusandolo di una relazione extraconiugale con uno dei suoi compagni di squadra. Una diffamazione molto molto grave. Abbiamo ottenuto una provvisionale e adesso ci riserviamo anche un’azione civile per gli ulteriori danni che secondo noi abbiamo subito. Comunque siamo molto soddisfatti della sentenza di condanna”, sono ...

