False recensioni per vendicarsi del ristorante | un autista di Rimini è stato condannato

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Unromagnolo èa due mesi di reclusione (pena sospesa) e il pagamento di 6mila euro per aver pubblicatonegative ea danno delArtrov di. L’episodio era accaduto circa due anni fa. Tutto era partito da un disguido creatosi all’interno del locale durante un pasto servito al signore in questione: «Il mioha delle convenzioni con aziende private e pubbliche. Quando si tratta di personale che conduce mezzi, o ad esempio militari che maneggiano armi, noi non siamo tenuti, da contratto di convenzione, a somministrare bevande alcoliche», racconta Riccardo Bianchini, titolare del locale. «La persona in questione richiedeva insistentemente spritz e birra, e i miei dipendenti si rifiutavano ...