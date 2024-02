Fagioli | «La Juve non mi bastava | cercavo la dopamina scommettendo on-line»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Mi sono iscritto a piattaforme illegali perché non potevo farlo col mio nome. Il motivo vero non lo so, poi ho continuato perché mi trovavo bene”. Una trappola iniziata per gioco, per “la solitudine, o forse la lontananza da casa“. Nicolòè nel pieno del suo percorso rieducativo, quello tanto reclamizzato da Gravina quando scoppiò il bubbone-scommesse, con gli squalificati da riciclare come testimonial della lotta alla ludopatia. Il centrocampista delladeve scontare una squalifica di 7 mesi, e ha parlato al Teatro Agnelli di Torino, con il professor Paolo Jarre, il suo tutor. C’era Repubblica. “Prima di perdere il controllo mi piaceva proprio giocare,lasenza saperlo. Poi mi sono reso conto che era una malattia, ci ho messo troppo tempo a chiedere aiuto. Per fortuna a maggio ho avuto ...