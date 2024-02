Faggiano caporedattore TP a CusanoTV | “asse PD-M5S si basi su sinistra sociale”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)TP) adopo vittoria elezioni in Sardegna di Alessandra Todde: “PD-M5S da basare su” Al Tg Plus didel 27 febbraio 2024 si parla delle elezioni regionali in Sardegna, chiuse con la vittoria, inaspettata, di Alessandra Todde, esponente del Movimento 5 Stelle e sostenuta anche dal Partito Democratico. Conduce Aurora Vena () Ospiti: Gianfranco Pasquino (Professore emerito di Scienza politica); AlessandroTermometro Politico); Alessandra Carta (giornalista “Unione Sarda”); Savino Balzano (opinionista). Aldi Termometro Politico, Alessandro, è stato chiesto se questa ...

L’analisi della sconfitta, questa volta, la fa la destra: Il primo dato da rilevare è che questo centrodestra non è imbattibile. Può sembrare addirittura una ovvietà – specialmente se affermata in democrazia – ma non in questo caso. La destra italiana, ...termometropolitico

Campania, De Luca: "Meloni chieda scusa, stile da stracciarola": Campania, De Luca: "Meloni chieda scusa, stile da stracciarola" 23 febbraio 2024 "Sfidiamo tutti, a cominciare dal premier, a un dibattito pubblico. Non… Leggi ...informazione

Faggiano (caporedattore TP): “De Luca contro Meloni, sfida dalle tante implicazioni” (AUDIO): Vincenzo De Luca tasta il polso della situazione e mostra la forza di coinvolgimento degli eletti "dem". L'analisi a Radio Cusano Campus ...termometropolitico