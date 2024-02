Fabrizio Corona condannato per diffamazione verso Wanda Nara | Icardi e Brozovic | 20mila € di risarcimenti per falso scoop tradimento

(Adnkronos) – Fabrizio Corona condannato per diffamazione . Il tribunale di Milano ha condannato a una multa di 1500 euro, più il pagamento delle spese ... (seriea24)

Il tribunale di Milano ha condannato a una multa di 1500 euro più il pagamento delle spese legali Fabrizio Corona , accusato di diffamazione per aver pubblicato ... (tg24.sky)

Il tribunale di Milano ha condannato a una multa di 1500 euro più il pagamento delle spese legali Fabrizio Corona , accusato di diffamazione per aver ... (metropolitanmagazine)

Fabrizio Corona condannato per aver diffamato Wanda Nara, Mauro Icardi e Brozovic: Il tribunale di Milano ha condannato a una multa di 1500 euro più il pagamento delle spese legali Fabrizio Corona, accusato di diffamazione per aver pubblicato sul suo sito nel febbraio 2019 un ...tg24.sky

Corona nei guai: nuova condanna e multa. C’entrano Icardi e Wanda: Arriva la decisione ai danni di Fabrizio Corona dopo la denuncia per diffamazione nel caso legato a Icardi, Wanda Nara e Marcelo Brozovic. Ancora una brutta notizia per Fabrizio Corona. L’ex re dei ...donnaglamour

Fabrizio Corona condannato per diffamazione ai danni di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic: Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. Il tribunale di Milano ha condannato l’ex re dei paparazzi per diffamazione ai danni di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic. Corona dovrà risarcire ...notizie.virgilio