Fabrizio Corona condannato per diffamazione ai danni di Wanda Nara | Icardi e Brozovic

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è statodal Tribunale di Milano peraggravata aidi, Mauro, ex attaccante dell’Inter ora al Galatasaray, e Marcelo, ex centrocampista nerazzurro che adesso gioca nell’Al Nassr. Al centro del processo, chiuso in primo grado, un articolo del febbraio 2019, comparso su un sito di, in cui si parlava di un presunto flirt con cui la showgirl argentina aveva tradito il maritocon, all’epoca suo compagno di squadra.Leggi anche: “Sarà Bonolis a condurre il prossimo Festival”: la bomba diIl risarcimento Angela Scalise, giudice della quarta ...

Fabrizio Corona è stato condannato dal Tribunale di Milano per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara , Mauro Icardi , ex attaccante dell’Inter ora al ... (tpi)

Il Tribunale di Milano ha condannato Fabrizio Corona per diffamazione aggravata nei confronti di Wanda Nara , Mauro Icardi (ex attaccante dell'Inter, ... (ilgiornaleditalia)

Nuova condanna per Fabrizio Corona: diffamò Wanda Nara e un giocatore dell’Inter.: Sanzione per l'ex fotografo dei vip che dovrà risarcire la manager e showgirl argentina ed il calciatore Marcelo Brozovic per aver pubblicato sulla sua rivista on line la notizia di un loro flirt (mai ...ilcorrieredelgiorno

Fabrizio Corona, arriva un'altra condanna: c'entrano Icardi, Wanda Nara e Brozovic: Fabrizio Corona è stato condannato per diffamazione nell'ambito di quanto accaduto nel 2019 in merito a un articolo in cui parlava del divorzio tra ...lalaziosiamonoi

Inter, Corona condannato per diffamazione: nel 2019 aveva parlato del “triangolo” Wanda Nara, Icardi, Brozovic: Fabrizio Corona sembra avere un rapporto piuttosto conflittuale con il mondo del calcio, anche quando di mezzo c’è la sua squadra del cuore: l’Inter. Il re dei paparazzi è stato infatti condannato ...sport.virgilio