Fabrizio Corona condannato per aver diffamato Wanda Nara | Mauro Icardi e Brozovic

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il tribunale di Milano haa una multa di 1500 euro più il pagamento delle spese legali, accusato di diffamazione perpubblicato sul suo sito nel febbraio 2019 un articolo in cui parlava di un presunto divorzio trae la mogliea causa del presunto tradimento della showgirl argentina con l’allora compagno di squadra diMarcelo, nell’aprile del 2022, aveva anche testimoniato in aula come parte civile nel processo del marito e di. “Quel falso scoop di”, aveva raccontato, sarebbe stato alla base della rottura trae l’Inter che si ...