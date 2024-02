Fabrizio Cherubini | assolto l’ex marito di Alessia Fabiani Lei | “Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura | per essere presa sul serio?”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Aveva denunciatoper maltrattamenti e ora non solo l’uomo è statoma lei è anche indagata per falsa testimonianza. Si tratta di, showgirl ed ex modella e, con cui è stata sposata dal 2008 al 2015, dando poi alla luce due figli. Dopo le accuse di lei, un amico diaveva rotto il silenzio fornendo una versione dei fatti diametralmente opposta: “Tradiva iled era lei a picchiarlo“. Ora è arrivata la sentenza: l’imprenditore è statoin primo grado. Lei, intervistata dal Corriere, ha definito questa decisione come una “doccia gelata”. “Non me l’aspettavo, è andato tutto al contrario.in ...

