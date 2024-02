FA Cup | il City ai quarti grazie ad un Haaland incontenibile | 5 gol per il norvegese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Erlingstrepitoso negli ottavi di finale della FA Cup: l’attaccanteha segnato cinque gol portando il Manchesteraidi finale della competizione, nella vittoria per 6-2 contro il Luton martedì. È stata la sua ottava tripletta in una stagione e mezza con ile la seconda volta in cui ha messo a segno ben 5 gol in una sola partita.ha dimostrato di essere tornato pienamente in forma dopo il recente infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese tra dicembre e gennaio.è stato supportato da un ottimo De Bruyne, che gli ha fornito ben quattro assist. Il sesto e ultimo gol della squadra di Guardiola porta la firma di Kovacic. Per la squadra di casa doppietta di Clark. Avanti aianche il ...