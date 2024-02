F1 | regolamento quasi congelato per il 2024-2025 Ma dal 2026 arriverà la rivoluzione…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non c’è altro modo. Il Mondialedi F1 è ormai alle porte e di cambiamenti tecnici significativ non ce ne sono e così sarà anche per il. Nell’era moderna del Circus, votata al Budget Cap e al contenimento dei costi, i grossi cambiamenti ormai sono rappresentati in manieraesclusiva dal mutamento delle regole tecniche. Le forti limitazioni economiche e di intervento, infatti, rendono assai arduo per gli ingegneri cambiare “lo spartito” in corso d’opera, tenuto conto anche dell’assenza dei test in-season. E dunque ci si prepara alla rivoluzione del, ma sarà davvero tale? Ne aveva parlato il direttore tecnico della FIA, Nick Tombazis, che in un’intervista concessa ad AS aveva fissato i punti caratterizzanti delle nuove regole. Il motore avrà un rapporto diverso tra parte elettrica e a combustione ...