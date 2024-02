F1 | Red Bull | Christian Horner scagionato da accuse comportamenti inappropriati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)domani sarà regolarmente al suo posto per le prime libere in Bahrain. L’indagine indipendente avviata dalla Redhail team principal dall’accusa di “comportamento inappropriato” fatta da una dipendente. Una comunicazione ufficiale è arrivata questo pomeriggio, alla vigilia del primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno che si terrà in Bahrain. “La Redconferma che l’indagine sullecontroè stata completata e la denuncia è stata respinta. Redè fiduciosa che l’indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale”, si legge in una nota ufficiale. Il casoera venuto alla luce a inizio mese: era stato il quotidiano olandese “De Telegraaf” a parlare ...

