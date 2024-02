F1 | Mondiale 2024 | la catastrofica premonizione di un campione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Alla faccia dell’ottimismo iniziale. Umorale, certamente, l’exdel mondo Fernando Alonso che è passato dalle sensazioni positive della vigilia alla quasi rassegnazione dopo i test andati in scena in Bahrain. L’esperto spagnolo non ha parlato, però, soltanto della sua Aston Martin ma ha allargato sensibilmente il discorso su tutto ildi F1. Ma cosa ha detto l’asturiano di così catastrofico? Niente, o forse tutto. Secondo lui, infatti, diciannove piloti in griglia di partenza sono certi di non vincere il titolo didel mondo. Un’affermazione normale? No, perché il totale di corridori in questo campionato iridato è di venti. Solo Max Verstappen su Red Bull, quindi, potrà concorrere per conservare, senza problemi, il suo alloro da numero uno centrando, così, il quarto successo di fila? ...