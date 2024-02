F1 | Max Verstappen | “Entusiasta di tornare a fare sul serio Caso-Horner? Speriamo si risolva in fretta…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Maxè carico e determinato in vista dell’esordio ufficiale della nuova stagione. Il campione del mondo, infatti, si lancia verso il fine settimana del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, con la chiara intenzione di ripartire da dove aveva lasciato un anno fa, ovvero vincendo. Il pilota olandese, reduce da tre giorni di test sul tracciato di Sakhir che hanno confermato come la sua RB20 sia nuovamente la vettura di riferimento, vuole ribadire a tutti che il campione del mondo è lui. Ad ogni modo la sua conferenza stampa ha preso il via proprio dai test pre-stagionali: “Abbiamo fatto tanti giri e tutto è andato secondo i programmi. Io sono stato a mio agio con la nuova macchina, ma non si può mai sapere come andrà il weekend. Sonoper la ripartenza così potremo iniziare a capire dove ...