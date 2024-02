F1 | Lewis Hamilton | “Non siamo al livello che vorremmo | in Mercedes hanno capito la mia scelta”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)si appresta a cominciare la sua dodicesima e ultima stagione in, con l’obiettivo di tornare a vincere un Gran Premio prima di trasferirsi a Maranello nel 2025 per chiudere il cerchio di una carriera leggendaria. Il sette volte campione del mondo non sale sul gradino più alto del podio da oltre due anni (GP Arabia Saudita 2021) e vuole dunque interrompere questo digiuno, anche se non sarà facile riuscirci nei prossimi mesi considerando la qualità del binomio Red Bull-Verstappen. Quest’oggi il “Re Nero” ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gran Premio del Bahrain 2024, primo round della nuova stagione di Formula Uno: “Atmosfera buona dopo i test, un po’ la stessa rispetto ad ogni stagione.tutti molto concentrati ed è sempre un momento entusiasmante ad inizio ...

