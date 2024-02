F1 | Leclerc sul Gp del Bahrain | “Non sappiamo quanto saremo veloci | ma fatti passi avanti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Charlesha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend del, che apre la stagione 2024 del Mondiale di Formula 1: “Facendo un confronto con l’anno passato, va molto meglio. Credo che uno dei principali punti deboli della vettura del 2023 fosse la sensibilità al vento. Ogni volta che il vento cambiava leggermente, la nostra macchina era estremamente difficile da guidare. Ora siamo in una condizione migliore“. Il pilota monegasco della Ferrari ha poi concluso: “Guidabilità e competitività sono due cose molto diverse. L’anno scorso abbiamo faticato molto per essere costanti, perché la macchina si muoveva un po’ ovunque ogni volta che c’era vento. Ma questo non significa necessariamente, soprattutto in qualifica, che grazie a questo vinceremo molto“. SportFace.