F1 | Leclerc ormai impegnato “a vita” nella Ferrari! Anche per mancanza di alternative?

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Charlesha prolungato il contratto che lo lega alla Ferrari sino al 2026. Il monegasco gareggia per la struttura di Maranello dal 2019. Dunque, il 2024 sarà la sua sesta stagione in rosso. Se l’accordo con il team dovesse essere rispettato, si spingerà fino a otto anni consecutivi con il Cavallino Rampante. Una permanenza più lunga l’ha avuta solo Michael Schumacher dal 1996 al 2006. Insomma, è quasi un impegno “a” quello del ventiseienne del Principato, che sembrerebbe essersi votato alla causa ferrarista. D’altronde a Maranello hanno fortemente creduto in lui, propiziandone l’ascesa in F1 e dandogli fiducia dopo una sola annata in Sauber. Fiducia ben riposta, poiché Charles ha subito offuscato l’astro (già declinante) di Sebastian Vettel e perché successivamente è stato più competitivo di Carlos Sainz. È chiaro come ...