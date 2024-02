F1 | Lando Norris | “Si chiedono tutti a che punto siamo | abbiamo reso la macchina più veloce”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sta per alzarsi il sipario sul Mondiale 2024 di Formula 1. Domani partiranno ufficialmente le prove libere del primo appuntamento del calendario, il GP del Bahrein: una gara contrassegnata da parecchi punti interrogativi. Poche le certezze emerse dopo i test pre stagionali andati in scena lo scorso weekend. Max Verstappen sembra infatti avere le carte in regola per vivere un altro anno da protagonista. Ma gli altri? La Ferrari in queste prime battute ha risposto bene, così come le altre scuderie concorrenti come Mercedes, Aston Martin e McLaren. Difficilissimo però stilare oggi una vera gerarchia, come confermato in occasione della conferenza stampa di rito da, pilota McLaren che la scorsa stagione si è ben comportato conquistando sette piazzamenti sul podio. Il nativo di Bristol, stuzzicato sull’argomento, non ha fornito una reale ...