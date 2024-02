F1 | Horner scagionato | resta alla Red Bull! C’è il comunicato ufficiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Christianè statodall’accusa di comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente della Red Bull: al termine dell’indagine interna il procedimento è stato respinto e, nonostante ci sia la possibilità che venga fatto ricorso in merito da chi ha sporto denuncia, al momentoresteràRed Bull. La decisione arriva propriovigilia del GP del Bahrein, in modo da dare serenità a tutta la squadra all’inizio della stagione 2024 di F1: il team principal viene dunque confermato, come riporta la Gazzetta dello Sport, che riporta ilstampa della scuderia. La notadella Red Bull: “L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signorè completa e la Red Bull può confermare che la denuncia ...