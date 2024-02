F1 | Hamilton sul Gp del Bahrain | “La Mercedes ha capito la mia scelta | ora devo dare il massimo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lewisha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend del, che apre la stagione 2024 del Mondiale di Formula 1: “Sapere che andrò nel 2025 in Ferrari non cambia nulla. Sono andato in fabbrica lunedì e vogliamo attaccare subito. Tutti sono concentrati sul lavoro e c’è così tanto affetto che tutti hannola mia. Continuerò sempre ad amare questo team. Sono pronto dail mio meglio, ogni settimana sarà emozionante. Anche l’ultima prova del sedile, l’ultimo test invernale. Continuerò ail meglio come ogni anno“. Il pilota inglese ha poi proseguito: “È stato un inverno difficile e anche piuttosto inconsueto. Ho riflettuto molto a dicembre, ci è voluto tempo per definire un processo non semplice e concluso in modo amichevole. E poi a gennaio ...