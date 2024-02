F1 | GP Bahrain 2024 | numeri | statistiche | curiosità Lewis Hamilton sceicco tra i piloti | Ferrari comanda fra i team

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La 75ma edizione del Mondiale di Formula 1 prenderà il via il 2 marzo dall’autodromo di Sakhir. Si comincia, dunque, con il Gran Premio del. La corsa, in questo, festeggia il proprio ventennale, essendo entrata nel calendario iridato nell’ormai lontano 2004. Successivamente ha mancato l’appuntamento solo nel 2011, quando la situazione politica locale non era delle più serene. Il GP delricoprirà il ruolo di ouverture per la quarta volta consecutiva e per la sesta nella storia. Dal 2021 in avanti, il sipario sulla nuova stagione si è infatti sempre alzato da Sakhir, che in precedenza aveva tenuto a battesimo l’annata agonistica anche nel 2006 e nel 2010. Proprio l’edizione 2010 è stata l’unica in cui si è utilizzato il cosiddetto Endurance Circuit, di 800 metri più lungo rispetto al canonico Grand Prix Circuit, ...