F1 | GP Bahrain 2024 | Max Verstappen favorito | Ferrari sogna il colpaccio e punta al doppio podio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La lunga attesa sta per finire, perché da domani comincerà ufficialmente il Mondiale di Formula Unocon le prime prove libere del Gran Premio del, evento giunto quest’anno alla ventesima edizione. Il circuito di Sakhir ospiterà per la quarta volta consecutiva il round inaugurale della stagione, che in via eccezionale si svilupperà da giovedì a sabato per effetto del Ramadan (che scatterà domenica 10 marzo). Il GP dell’Arabia Saudita, proprio per evitare questa concomitanza, era stato anticipato a sabato 9 marzo (con le prime prove libere giovedì 7) quindi a quel punto si è deciso di riprogrammare anche il weekend di gara inin modo da concedere un giorno in più ai team per effettuare con maggiore tranquillità il trasferimento di tutte le attrezzature. Sul piano sportivo ci si presenta al primo atto del campionato ...