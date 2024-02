F1 24 | la data di uscita è stata confermata con un primo trailer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ladidi F1 24 èannunciata ufficialmente. Come avevano suggerito precedenti leak, il videogioco sarà disponibile dal 31 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. Il sito ufficiale parla di alcune delle novità che possiamo aspettarci in F1 24. I miglioramenti in termini di gestione della fisica consentono di adattarsi ancora di più ai diversi stili di guida. Troveremo anche una nuova modalità Carriera, che verrà dettagliata in un approfondimento nel mese di aprile. Per i fan della serie ci sono delle proposte interessanti. Chi possiede F1 2021, F1 22 e F1 23 può preordinare F1 24 con uno 15% di sconto sulla Champion Edition. I possessori dell’ultimo capitolo, inoltre, avranno accesso alle auto della nuova stagione per prove a tempo prima del lancio del gioco. Sempre per chi già ha F1 23 e ...