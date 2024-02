Eventi a Bologna mercoledì 28 febbraio 2024

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28– Musica, spettacoli e tavole rotonde. Non manca proprio nulla nella lista di appuntamenti della giornata. Eccone alcuni. Alle 16.30, all’Accademia delle Scienze, Stefano Zamagni e Paolo Pombeni discutono di Sfide della democrazia contemporanea. Con loro, Marco Cammelli, Alberto Zanardi, Fulvio Cortese. Alle 20.30, nella Sala Marco Biagi, la musica di Enrico Dindo, al violoncello, e di Carlo Guaitoli, al pianoforte, apre la stagionedei Concerti di Conoscere la Musica. Alle 21, il Duse ospita gli artisti di Chicos Mambo in CAR/MEN. Sempre alle 21, Paola Turci riempie il Dehon con il monologo Mi amerò lo stesso. Altro appuntamento alle 21: al Teatro Celebrazioni c’è Chiara Francini, che porta sul palco Forte e Chiara.

Bologna , 22 febbraio 2024 – Ampio ventaglio di appuntamenti oggi a Bologna . Ecco alcuni Eventi da non perdere. Alle 17.30, all’Archiginnasio c’è Carlo ... (ilrestodelcarlino)

Bologna , 26 febbraio 2024 - Nuovo inizio settimana per le Due Torri. Ecco quali sono gli appuntamenti della giornata. Grande evento alle 16.30 alla ... (ilrestodelcarlino)

Eventi 28 febbraio a Bologna e dintorni: in scena Enrico Brignano, Paola Turci e Chiara Francini: L’arpista Agatha Bocedi presenta un concerto dedicato alla musica per arpa dal ‘700 fino ad oggi. Teatro Mazzacorati 1763, via Toscana 19, ore 20.30, ingresso gratuito con donazione facoltativa e ...bologna.repubblica

Alluvione, Priolo sferza il governo: "Meno passerelle e più sostanza": Così la vicepresidente della Regione e assessora all’Ambiente, Irene Priolo (foto) intervistata dalla redazione di ‘InCronaca’, testata del master in giornalismo dell’università di Bologna ... ed è, ...ilrestodelcarlino

La battaglia di Stalingrado è in ripresa: L'articolo discute del ritorno in auge degli autovelox a Bologna e del dibattito sulla loro efficacia e legittimità, in un contesto di confronto tra Palazzo d’Accursio e il ministero delle Infrastrutt ...ilrestodelcarlino