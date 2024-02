Europei Giovanili di Scherma | Iacomoni conquista l’oro nell’individuale Under 20

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Napoli –di Matteo, l’argento di Edoardo Cantini e il bronzo di Eleonora Orso luccicano per l’Italia nel martedì deglidi Napoli 2024. Nella sesta giornata della kermesse continentale al PalaVesuvio, l’ultima dedicata alle prove individuali20 (da domani il via alle prove a squadre per la categoria Giovani), gli azzurrini vanno a medaglia in tutte le specialità regalando emozioni e spettacolo. Matteoè campione d’Europa di fioretto maschile, dopo un percorso bellissimo, al tramonto di una gara perfetta. Il pisano delle Fiamme Oro, testa di serie numero 2 del tabellone grazie a un en plein di vittorie nella fase a gironi, ha viaggiato a marce altissime in avvio di percorso: 15-2 al portoghese Vale, 15-3 al britannico Ulferts Kilpatrick e, ...