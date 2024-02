Europee | iniziativa Avs il 2 marzo a Mestre | presenti Fratoianni | Bonelli e Lucano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – Dopo la Marcia per il clima e per il lavoro a Torino intorno a Mirafiori, prosegue l?impegno dell?Alleanza Verdi Sinistra sulle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e alle sue conseguenze sui territori e di sostegno alla transizione ecologica dell?economia. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 2, presso il Centro Culturale Candiani a partire dalle ore 10. Interverranno, fra gli altri, Nicolae Angelo, la senatrice Avs Aurora Floridia e la capogruppo dei deputati Avs Luana Zanella, il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia, la consigliera regionale veneta Cristina Guarda, il consigliere comunale Gianfranco Bettin, oltre a molti altri rappresentanti degli enti locali della regione. Sarà presente Mimmo ...