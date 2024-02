Europee | Fratoianni-Bonelli | ‘Mimmo Lucano candidato con Avs | splendida notizia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “La scelta di Mimmodi accettare la nostra proposta di candidarsi come indipendente nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra rappresenta unanotizia e ci rende felici. Quella di Mimmo è una storia collettiva di pace, accoglienza e centralità dei beni comuni. Per noi, la sua scelta è una conferma del percorso fatto fino a qui”. Così Nicolae Angelodell’Alleanza Verdi Sinistra. “Alleanza Verdi Sinistra può essere, sempre di più, un punto di riferimento e uno strumento per chi pensa che sia necessaria una forza politica coraggiosa e radicale sulle grandi questioni del nostro tempo, Pace, giustizia ambientale e giustizia sociale; e nello stesso tempo impegnata con tutte le proprie forze perchè di fronte alla destra italiana ed europea che nega la crisi ...